Türkiye'nin her köşesinde kendine has özellikleriyle göz kamaştıran şehirlerimiz, geçmişte yaşanan anlamsız kavgalar nedeniyle yıllardır düşman ülkeler gibi komşuluk yapıyorlar. Özellikle cumhuriyetten sonra gelişen bu illerimiz zamanla yaşanan olaylarla hep gündeme geldiler. Hatta birbirlerine kız vermeyecek noktaya gelen bu illeri sizler için derledik.

Geçmişte yaşanan bu çekişmelerin günümüzde her ne kadar yaşanmasa da hala bu izleri yaşatan ve yaşayan şehirlerde yok değil. Özellikle bu çekişmelerin yaşandığı alan bugünlerde sportif faaliyetler. Futbol branşında karşı karşıya gelen bu komşu illerde hala birbirine kız vermeme geleneği sürdürüyor. İşte o iller;

Kocaeli- Sakarya

Gözlerini kapat ve hayal et: Kocaeli'de yaşayanların evlerindeki radyolar birdenbire çekmemeye başladı. İşte o an, Kocaeli ve Sakarya arasındaki tuhaf rekabetin başladığı andır! Peki, neden mi? Kocaeli'liler, Sakarya'nın TBMM'de kabul edilen bir yasa ile "Sakarya" adıyla vilayet haline gelmesine içerlemişler. "O da neymiş? Artık radyolarımız çekmiyor, Sakarya'ya bağlamışlar radyo dalgalarını!" diye dert yanıyorlar.

Trabzon - Rize:

Karadeniz'in güzide illeri Trabzon ve Rize arasında ise ilginç bir deniz tutkusu var. Rizeliler diyor ki, "Karadeniz üzerimize dökülmesin diye biz tutuyoruz." Trabzonlular da geri durmuyor, "Hayır, hayır, deniz bizim elimizde" diye karşılık veriyorlar. Karadeniz'in sakin suları arasında geçen bu gizemli kavganın sonu nereye varacak, kim bilir?

Adana - Mersin:

Adana ve Mersin arasında sürekli bir güneş kapmaca oyunu var! Sanki güneşe kim daha çok sıkıcaz yarışındalar! Adanalılar "Güneşi biz yakalıyoruz, bize bırakın" derken, Mersinliler ise "Hayır, hayır, güneş bizim" diye inatlaşıyorlar. Ama sonuçta güneş hepimizin, değil mi?

Ordu - Giresun:

Ordu ve Giresun arasındaki kavganın temel nedeni, en nefis fındığı kimin yetiştirdiğine dair! Fındık muhabbeti başladığında herkes sus pus olur, düşmanca bakışlarla birbirlerini gözlüyorlar. "Bizim fındığımız büyük, lezzetli" derken, diğer taraf "Gel de bizim fındığı tadına bak, bir daha dönemezsin Ordu'ya" diye göz kırpıyor. Fındık çatışması bitmek tükenmek bilmiyor.

Malatya - Elazığ:

Malatya ve Elazığ arasında yıllardır bitmeyen bir rekabet söz konusu! Bir gün, bir Malatyalı ile bir Elazığlı bir otobüste karşılaşıyor. Bir anda tatlı bir çekişme başlıyor ve o an otobüs, hemşehri kavgası için bir arena haline geliyor. Malatyalılar "Gakgoş" diye Elazığlıları taşlıyor, Elazığlılar da "Kofik" diyerek misilleme yapıyor. Ama bir tuhaf, Elazığlılar zaten kendi aralarında da "Gakgoş" diyor, bu yüzden anlamıyorlar ki Malatyalıların onu hakaret olarak kullanmaya çalıştığını!

Ve işte bu ilginç rekabetler, şehirlerin birbirlerine kız alıp vermemelerinin temel sebepleri! Futbol maçlarındaki sıkıntılar, deniz, güneş, fındık ve tuhaf lakaplarla süslenmiş birbirine göndermeler, komşu iller arasındaki eğlenceli rekabetin ta kendisidir. Kim bilir, belki de bu rekabetler olmasa hayatımız biraz eksik kalırdı, değil mi?