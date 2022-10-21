21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle Minik Ayaklar Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, gazetemiz imtiyaz sahibi Erdal Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek, başarılar dilediler.

Minik Ayaklar Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Aynur Kemal, Ecenaz Organ ve Eda Çaylı nezaretinde İnegöl Yıldırım Gazetesini ziyaret ederek, gazetemizin imtiyaz sahibi Erdal Bayraktar´a çiçek takdim ettiler.

Minik Ayaklar Anaokulu öğretmeni Aynur Kemal, “Minik Ayaklar Anaokulu olarak Yıldırım Gazetesini ziyarete geldik. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bizleri çok güzel ağırladılar. Okulumuz adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı öğretmen ve minik öğrencilere teşekkür eden Erdal Bayraktar ise, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.