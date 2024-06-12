Gölcük Tabosan İlkokulu öğrencileri Çanakkale gezisine gönderildi. Öğretmenleri eşliğinde şehitlikleri gezen minikler, duygu dolu anlar yaşadı.

Gölcük Yazlık Tabosan İlkokulu öğrencilerinden oluşan 59 kişilik kafile; öğretmenleri Mehmet Karahan, Eylem Debreli ve Seyhan Güç eşliğinde Çanakkale’ye gitti. Mecidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Conkbayırı’nı görme imkanı bulan öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. Kahramanlıkları yerinde gören minikler, tarihe yolculuk yaptı.