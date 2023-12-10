İzmit Belediyesinin Tüysüzler Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çınar Çocuk Evi’nde eğitimler devam ediyor.

Çocukların modern ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlandığı İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’nden ikincisi Tüysüzler Mahallesi’nde hizmete başladı. Çınar Çocuk Evi’nin ilkini Yeşilova’da hayata geçiren İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi’ndeki Çınar Çocuk Evi’nde de 4-5 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu, Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’deki eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bineklioğlu, "İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak ‘her çocuk özeldir’ ilkesiyle ilerlediğimiz yolda Çınar Çocuk Evleri’mizi faaliyete geçirdik. İlkini Yeşilova’da açtığımız Çınar Çocuk Evi’nin ikincisini Tüysüzler Mahallesi’nde oluşturduk. Burada da ekolojik temelli, yaparak öğrenmeyi esas alan Reggio Emilia eğitim modelini benimsedik. Çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermeyi hedefliyoruz. 6 Kasım’da eğitimlere başlayan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde 2018 ve 2019 doğumlu evlatlarımıza eğitim vermekteyiz. Öğrenci kayıtlarımız devam etmektedir" dedi.