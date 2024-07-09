İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Minikler Pişmaniye Cup Futbol Turnuvası etkinliği gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Minikler Pişmaniye Cup Futbol Turnuvası Cephanelik Spor Tesislerinde yapıldı. Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Lütfü Obuz ve Muhammet Ertürk’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Müsabakalar öncesinde katılımcı takımlara madalyaları verilirken, antrenörlere de plaketleri takdim edildi. Cephanelik Spor Tesisleri’nde Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Minikler Pişmaniye Cup Futbol Turnuvası etkinliğine 2015 ve 2016 doğumlu sporculardan oluşan toplam 32 takım katıldı.