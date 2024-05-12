İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesine dönüşümü çalışmasında kaba inşaat tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesine dönüşüm çalışmalarına devam ediliyor. 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İzmit Millet Bahçesi içerisinde spor ve sosyal alanları, çok amaçlı salonları ve etkinlik alanları yer alıyor. Eski ve kullanışsız yapıların kaldırıldığı alanda vatandaşların kullanımı için yeni alanlar yapılıyor. Bu çerçevede; düğün salonları bölgesinde yer alan A, B, C ve D blokların kaba inşaatları tamamlandı. Ekipler bina içlerinde mekanik ve elektrik imalatlarını sürdürüyor.