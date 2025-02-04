Bu kapsamda, pilotları ve havayolu operatörlerini bilgilendiren bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımlandı.

Özellikle İran’ın Tahran FIR (Uçuş Bilgi Bölgesi) bölgesinde uçuş yapılmaması gerektiği belirtilirken, bu saatler arasında herhangi bir uçuş planının onaylanmayacağı vurgulandı.

Bölgedeki hava güvenliğini sağlamaya yönelik alınan bu önlem, İran’ın İsrail’e yönelik olası saldırılarıyla ilgili endişelerle bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Ürdün de geçtiğimiz pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt taşımalarını talep etmişti.