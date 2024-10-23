Mısır Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Sherif Magdy Ahmed, "Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bizde bu hedef doğrultusunda üstümüze düşeni yapmaya çalışacağız" dedi.

Mısır Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Sherif Magdy Ahmed ve beraberindeki heyet, Dilovası’ndaki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Türbosan’ı ziyaret etti. Bakan Sherif Magdy Ahmed’e, Bakan Yardımcısı Dr. Mühendis Sayed İsmail Ali Ahmed, Merkezi İçme Suyu Atık Su Drenajı İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Abdelkader Mohamed Ahmed ve Türbosan Mısır Temsilcisi Mohamed Nabil Fatouh Mohamed Selim de eşlik etti.

"Ticaret hacmini 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Bakan Sherif Magdy Ahmed, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’a yaptığı ziyaret, Sayın Abdülfettah es-Sisi’nin ülkenize yaptığı ziyaretle ticari ilişkileri en üst noktaya getirmeye çalışıyoruz. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bizde bu hedef doğrultusunda üstümüze düşeni yapmaya çalışacağız" dedi.

Mısır’ın sanayileşme için çok önemli kararlar aldığını söyleyen Sherif Magdy Ahmed, "Şuanda Mısır’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı sadece sanayiden sorumlu olarak görev yapıyor. Mısır, hem kendi imkanlarını hem de yurt dışı imkânlarını değerlendirmek istiyor" diye konuştu.

"İş birliklerini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz"

Türbosan Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu ise "Ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Mısır’ın sanayileşme yolunda önemli adımlar attığını biliyoruz. Biz de Türkiye olarak burada yerimizi almayı amaçlıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye’den Mısır’a birçok sanayici gitti. Özellikle tekstil sektöründe burada gelişmeler yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Sedat Silahtaroğlu, Mısır’ın ihtiyaçları konusunda makine sektöründe ve buna bağlı sektörlerde yeni yatırımlar olabileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin, Mısır ile olan tarihi bağlarını güçlendirerek ortak yatırımlar ve üretim projeleri geliştirmeyi amaçladığını belirten Silahtaroğlu, ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğine inandığını belirtti.