Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü adına Rusya’da faaliyet yürüten ve 2020 yılından beri MİT’in takibi altında olan Barı Iusubov, MİT ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan terörist Barı Iusubov, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barı Iusubov’un, Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Irak’taki Mahmur Kampı’nda PKK/KCK terör örgütü adına önemli günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlendi. Iusubov’un, örgütün üst düzey üyeleriyle yakın ilişkileri olduğu ve eylemlere aktif katılım sağladığı öğrenildi.