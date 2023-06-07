Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale eden 3 işçi dumandan zehirlenerek hastanelik oldular.

Yangın Bursa- Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangına müdahale eden 3 işçi dumandan etkilenerek zehirlendi. İşçiler olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.