İnegöl Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftara, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü İbrahim Çelebi, İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi’nin yöneticileri ve öğretmenleri de katıldı. 40’dan fazla kişinin yer aldığı buluşmada, mesleki ve teknik eğitimin geleceği, sektör-öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi ve İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’nin üstlendiği kritik rol ele alındı.

ÖĞRETMENLERDEN MESLEKİ DAYANIŞMAYA VURGU

Toplantıya katılan öğretmenler, tüm ilçedeki meslektaşlarıyla bir araya gelmenin hem mesleki motivasyon hem de bireysel gelişim açısından çok olumlu bir etkisi olduğunu belirtti. İnegöl Hacı Sevim Yıldız MTAL ve İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi gibi kurumların bu şekilde geniş katılımla bir araya gelmesinin, mesleki eğitimin güçlenmesi açısından elzem olduğu vurgulandı. Mesleki eğitimin sektörle daha güçlü bir entegrasyon içinde ilerlemesi gerektiğine dikkat çeken öğretmenler, öğrencilerin uygulamalı eğitim ve iş dünyasına adaptasyon süreçlerinde daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

SEKTÖRDEKİ GÜNCEL SORUNLAR VE FIRSATLAR

Toplantıda, mobilya sektörünün güncel durumu ele alınarak önemli noktalara dikkat çekildi:

• Belgelendirme Süreçleri: İşletmelerin zaman zaman belgelendirme konusunda yavaş hareket ettikleri ve MEB gibi doğru kurumlara yönelmek yerine üniversitelerden alınan ancak geçerliliği yeterli olmayan belgelere başvurdukları belirtildi.

• İnegöl Mobilyasının Öncü Rolü: İnegöl'ün mobilya sektöründeki öncü konumu vurgulanırken, nitelikli iş gücü eksikliğinin giderek artan bir sorun haline geldiği dile getirildi.

• Kalifiye Eleman Yetiştirme: Mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve sanayi ile eğitim arasındaki köprüyü güçlendirmek adına daha fazla iş birliği yapılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

İNEGÖL SMM'NİN ROLÜ VE GELECEK PLANLARI

İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi'nin, öğretmenler, öğrenciler ve sektör için bir köprü görevi üstlenerek destekleyici etkinlikler düzenlediği vurgulandı. Bu tür buluşmaların devam edeceği belirtilirken, öğretmenlerin desteğiyle yeni projelerin hayata geçirileceği ifade edildi. Öğretmenler ile sektörün daha güçlü iş birliği yaparak geleceğe yönelik projeler geliştirmesi gerektiği vurgulanırken, eğitim ve sektör arasındaki iletişimi artıracak yeni etkinliklerin düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

EĞİTİM-SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENMELİ

İnegöl Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, yaptığı konuşmada, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacının ancak güçlü bir eğitim-sanayi iş birliği ile karşılanabileceğini belirtti. Ayhan, "Mobilya sektörü İnegöl’ün can damarıdır. Bu sektörü daha da ileriye taşımak için öğretmenlerimizle ortak hareket etmeli, öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz" dedi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise mesleki eğitimin sektörle entegre olmasının önemine vurgu yaparak, "Bu tür etkinlikler, öğretmenlerimizin sektörü daha yakından tanımasını sağlıyor. Öğrencilerimizin iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanabilmesi için bu iş birliğini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Buluşma, mesleki eğitimin gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte daha kapsamlı projelerle iş birliğinin devam edeceği belirtildi.

YOL HARİTASI

Bu toplantı, İnegöl’de mesleki eğitimin gelişimi için atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilirken, sektör temsilcileri ve eğitimciler arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek yeni projelerin temellerinin atıldığı bir platform oldu. Önümüzdeki süreçte, öğrencilerin sektöre daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak, belgelendirme süreçlerini hızlandırmak, nitelikli iş gücü eksikliğini gidermek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak adına daha fazla etkinlik düzenlenmesi planlanıyor. İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’nin, öğretmenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasındaki bu köprüyü güçlendirmeye devam edeceği vurgulanırken, katılımcılar bu tür iş birliklerinin artarak sürmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.