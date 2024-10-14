

İnegöl Mobilyacılar Odası’nın fuar gezileri Pazar günü İstanbul Makine Fuarı (Woodtech) ile devam etti. Uslu Makine ile Bala Makine’nin sponsorluğunda gerçekleşen geziye Mobilyacılar Odası’na üye 40 mobilyacı katıldı.



Gezi hakkında bilgiler veren Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Oda olarak üyelerimizin yeni teknolojiyi, yeni ürünleri yerinde görmeleri adına çeşitli geziler düzenliyoruz. 37. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı (WoodTech), 12 Ekim’de kapılarını açtı. Biz de fuarın 2.gününde Pazar günü 40 üyemiz ile fuara gezi düzenledik. Uslu Makine ile Bala Makine’nin sponsorluğunda bu geziyi düzenledik. Her iki firmamıza da teşekkür ederiz. Oda olarak hem gezilere hem de eğitimlere önem veriyoruz. Bu yıl iki fuara da gezi düzenledik. Kasım ayından itibaren de eğitim faaliyetlerimize başlayacağız. Amacımız üyelerimiz işlerini yaparken daha donanımlı, yeniliklere açık ve bilgi seviyesi üst düzeyde olsun. Bugün üyelerimiz 88 ülkeye ihracat yapıyor. Bu çok değerli bizim için. Daha fazla üyemiz daha fazla ülkeye ihracat yapsın istiyoruz, onun için de üyelerimizin gelişimlerini önemsiyoruz” dedi.

Ayhan, Kasım ayında başlayacak olan eğitim faaliyetlerine tüm üyeleri davet etti.