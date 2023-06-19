İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, depremin vurduğu illeri ziyaret etti. Ayhan, kardeş esnaf projesi ile bölgenin kalkınmasına yardımcı olunması gerektiğini aktardı.



İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, oda yöneticisi Hüseyin Küçük, İMEP (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı) Saha Koordinatörü İzzet Çevik ve İMEP yetkilileri ile birlikte 6 Şubat depreminin vurduğu illeri ziyaret etti.

Ayhan, 3 gün süren ziyarete ilişkin; “Deprem bölgeleri K.Maraş, Malatya, Hatay ve G.Antep’e heyet olarak ziyaret gerçekleştirdik. Allah bir daha yaşatmasın yıkım çok büyük. Hayal ettiklerimizin de ötesinde bir yıkım söz konusu. Tüm Türkiye, depremin yaşandığı ilk andan itibaren hızla bölgeye yardıma koştu. Yiyecek, giyecek malzemeleri, temizlik, hijyen malzemeleri gönderildi. Deprem sonrası artık yeni bir hayat var. O bölgenin tekrar ayağa kalkması gerekiyor. Bunu da özellikle sanayisi güçlü şehirler yapabilir” dedi.

Kardeş esnaf projesinin hayata geçirilebileceğini aktaran Özcan Ayhan; “Esnaf ve sanayici el ele vermeli. İlk etap az hasarlı iş yerlerini makina ve el takımlarını temin etmek olmalı. Kardeş esnaf projesi ile kimin ne gücü yeterse destek vermeli. Biz İnegöl Mobilyacılar Odası olarak bir kampanya başlattık. Kahramanmaraş Mobilyacılar Odası ile yaptığımız görüşmede gerekli olan makineler için kampanya başlatıyoruz. Gerekli olan makineler şu şekildedir: 3200 çizerli, yatar daire, baş son kesmeli kenar bantlama, normal yatar daire, 70’lik ve 60’lık hızar şerit makinesi, dik freze, 50’lik kalınlık makinesi, 40’lık planya, toz emme, 500, 300, 200, 150, 100, 50 litrelik kompresörler, 300’lük yatarlı gönye kesme, 300’lük kızaklı gönye kesme ve tas menteşe makinesi” diye konuştu.

Yardımların makineler kullanıldıkça unutulmayacağını ve hep hatırlanacağını vurgulayan Ayhan, makine bağışlamak isteyen ya da kampanyaya destek olmak isteyenlerin 0224 715 55 41 oda telefonuna, aynı telefon numarasının Whats App hattına ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

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