Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda millî iradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim" dedi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ve 7-31 temmuz tarihleri arasında başlayacak olan 61'inci Uluslararası Bursa Festivali'nde 29 Temmuz gecesi sahne alması beklenen Hüseyin Turan konseri iptal edildi. Konserin iptal edildiği, BKSTV'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

"BUNA TEPKİSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZDİ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak Seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim... " ifadelerine yer verdi.

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