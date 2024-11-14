İnegöl Mobilyacılar Odası kış seminerlerinin ilki Salı akşamı Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz. Üyelerimizin karşılaştıkları sorunları uzmanlar kanalıyla çözme düşüncesindeyiz ancak ne yazık ki katılımlarımız çok az. Odalar ne yapıyor deniyor. Odalar eğitim yapıyor, fuar gezileri yapıyor, ancak bunlara katılım sağlanırsa bir anlam ifade ediyor. Biz geçen dönem 5 eğitim programı gerçekleştirdik. Bu sene de eğitim programlarımız hazır. İlk olarak ustalık belgesi, usta öğreticilik belgesi, kalfalık belgesi nasıl alınır, hangi şartlar gerekli bunu anlatalım istedik. Abdurrahman Hocamız bu konuyu anlatacak sizlere. Sanayimizde kalifiye eleman sorununun çözümü adına mesleki eğitim merkezleri, çıraklık ve stajyerlik uygulamaları önemli ve değerli. Biz bunların arttırılması hatta İnegöl’e bir tane Mesleki Eğitim Merkezi yetmiyor, ikincisi olmalı diyoruz. Hafta sonu Antalya’da Ticaret Bakan Yardımcısı’na da bunu ilettim. 1600 öğrencimiz var İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi’nde ama tek okul var. Yetmiyor. İnşallah modern yeni bir okulumuz daha hem milli eğitime hem de sanayicimize katkı sunacak şekilde kazandırılır” dedi.

Konuşmanın ardından İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özturan, kalfalık belgesi, ustalık belgesi ve usta öğreticilik belgesi alma şartları, sınavlar ve süreçler ile çırak ve stajyer çalıştırma şartlarını aktardı. Programın sonunda İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özturan’a plaket takdim etti.