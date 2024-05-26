Bursa’da modifiye tutkunları bir araya geldi. Birbirinden farklı göz alıcı araçların bulunduğu etkinlikte katılımcılar kendi eserlerini sergiledi. Etkinlikte, bir otomobil sürücüsü, otomobiline bağladığı televizyonda arkadaşları ile film izledi.

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Bursa’da modifiye tutkunları BUTTİM Fuar Alanı’nda bir araya geldi. 100’ün üzerinde katılımcı, kendi eserlerini sergiledi. Kalp desenli direksiyonu olan otomobil, air süspansiyonlu TOGG ve egzozlarından alev çıkartan otomobiller dikkat çekti. Bir modifiye tutkunu ise, aracına taktırdığı televizyonda arkadaşları ile beraber film izledi.

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“TOGG’un sedan modelini bekliyorum”
TOGG marka otomobiline air süspansiyon yaptıran Hüseyin Karaoğlan, “Herkeste olmayan arabayı yapmayı tercih ettim. Çekilişe ilk katıldık, sonra beklemeye başladık.

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Otomobili aldığım ilk gün ‘Bu araca air süspansiyon yapmalıyım’ dedim. Yaptırdım ve çevremdeki arkadaşlarımdan olumlu dönüş aldım. TOGG fabrikasından da bizzat olumlu yanıt aldım” diye konuştu.

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Öte yandan, otomobiline 150 bin lira harcama yaptığını belirten Sude Duran, “Buraya eğlenmeye geldim. Kadın sürücü olduğum için güzel tepkiler ile karşılaşıyorum, eğleniyorum” dedi.

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Kaynak: İHA