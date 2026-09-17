Altın ve diğer değerli metallerde yükseliş sürerken, petrol fiyatları ve dolar endeksindeki gerileme piyasadaki hareketliliği destekledi. Spot altının ons fiyatı TSİ 17.16 itibarıyla yüzde 2,4 artarak 4 bin 370 dolara çıktı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,54 yükselişle 4 bin 410 dolar seviyesine ulaştı.

Gümüş de yükselişe eşlik etti. Spot piyasada ons fiyatı yüzde 4,5’in üzerinde artışla 66 dolara çıkarken, Londra piyasasında yüzde 3,8 değer kazanarak 65,38 dolara yükseldi. Platin ve paladyumda da pozitif seyir görüldü.

Analistler, değerli metallerdeki yükselişte petrol fiyatlarının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ile dolar endeksinin son yedi haftanın zirvesinden geri çekilmesinin etkili olduğunu belirtiyor. Enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyon baskısının kısmen hafiflemesinin de altın üzerindeki baskıyı azalttığı ifade ediliyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme altına destek verirken, yüksek enflasyon ve faiz seviyelerinin kısa vadede yükseliş potansiyelini sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Piyasalarda ayrıca Fed’in faiz kararının ardından gelecek döneme ilişkin para politikası sinyalleri izleniyor. İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tutarken, Japonya Merkez Bankasının faiz oranlarını 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor.

UBS ise kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altına yönelik orta ve uzun vadeli görünümün güçlü kalabileceğini belirtiyor. Banka; büyüyen bütçe açıkları, artan borç yükleri, doların zayıflayabileceği beklentisi ve Fed’in gelecek yıl yeniden faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünün altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceğini ifade etti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 2,8 düşüşle 102,86 dolara gerilerken, Batı Teksas türü ham petrol de yüzde 1,77 kayıpla 100,62 dolardan işlem gördü.