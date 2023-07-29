Son zamanlarda yapılan zamlara bir yenisi eklendi. 28 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,42 TL zamla 35,29 TL'ye çıkarılan motorine bir zam daha bekleniyor. Salı gününden itibaren geçerli olacak zamla motorin 1,07 lira olması bekleniyor.

Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 TL; motorin 22,06 TL'den satılıyordu.

Peş peşe yapılan zam yağmurunda son olarak motorinin litre fiyatı 28 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,42 TL zamla 35,29 TL'ye çıkarılmıştı.

Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.

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