Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu üzerinde, seyir halindeki bir kamyonet alev alev yandı. Yangın anı, trafikteki diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

Olay, malzeme yüklü kamyonetin otoban üzerinde seyir halindeyken aniden kasasının alev almasıyla meydana geldi. Sürücü, hızla büyüyen alevleri fark ederek aracı derhal yol kenarına çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, kısa sürede alev topuna döndü, ancak olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü. Ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere teslim olan araç, diğer sürücülerin kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Sonuç olarak, Bursa'da meydana gelen bu olayda, kamyonetin alev alması sonucu sürücünün hızlı ve dikkatli müdahalesiyle daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis olayın tüm yönlerini incelemek için çalışmalarına başladı.