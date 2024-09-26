Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda 25 motosiklet kontrol edilirken, yaklaşık 50 bin TL ceza uygulandı.

Muratlı ilçe merkezinde motosiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik ilçenin belirli noktalarında özel denetim gerçekleştirildi. Motosiklet denetimlerinde, polisin dur ihtarına uymayan motosikletlere ‘dur ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı. 25 motosiklet kontrol edilirken, yaklaşık 50 bin TL ceza yazıldı.

Amaçlarının ceza yazmak olmadığını, meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek olduğunu belirten yetkililer ise vatandaşların huzur ve refahı için uygulamaların 24 saat aralıksız devam edeceğine işaret ettiler.