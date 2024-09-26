Bugün Bursa'da hava genel olarak parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık 24 dereceye kadar yükselebilir. Rüzgar güneydoğudan hafif esiyor. Akşam saatlerinde ise bulutlar artacak ve hava sıcaklığı 16 dereceye düşecek. Hava durumu nedeniyle dışarıda bulunanların üzerlerini hazırlıklı olmaları önem taşıyor.



İnegöl'de bugün hava açık ve güneşli. Sabah saatlerinde 18 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 26 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgar ise batıdan hafif esmekte. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye düşerek serin bir hava hâkim olacak.