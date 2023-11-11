Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kalender Caddesi ile İbrahim Şenbel Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ömer T. yönetimindeki 16 AFH789 plakalı otomobil, Selahattin A. (42) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaya yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının ayağında ve bacağında kırıklar olduğu tespit edildi.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi