Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleşen bir çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü üyeleriyle çatışmaya girildiği ve bu sırada Horoz'un şehit olduğu bildirildi. Aynı çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği de belirtildi.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu elim olayda hayatını kaybeden kahraman askerimiz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.