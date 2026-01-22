Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre sınıflandırma işlemleri, dışarıdan müdahaleye kapalı bir yazılım sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Yükümlüler, sonuçlarını e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.

Öte yandan talep eden yükümlülerin, celp dönemi değişikliklerini mevcut kontenjanlar dahilinde e-Devlet üzerinden yapabileceği belirtildi.