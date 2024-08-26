Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bir teröristin, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda toplam üç terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin yaptığı açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu'nun sürdüğü Irak’ın kuzeyinde bir terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde ise iki PKK/YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının aralıksız devam edeceği ifade edildi.