Nilüfer Belediyesi ekipleri, Çalı Mahallesi'nde imara aykırı olarak inşa edilen 1.500 metrekarelik kaçak yapıyı yıktı. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetler ve yapılan denetimler sonucunda tespit edilen kaçak yapılar üzerinde yıkım işlemleri gerçekleştiriyor.

Son olarak, tarım arazisi üzerine kurulan ve depo olarak kullanılan bu kaçak yapı, zabıta ve polis eşliğinde yapılan geniş güvenlik önlemleriyle tamamen ortadan kaldırıldı. Yıkım çalışmaları, yapıların yasa dışı olarak kullanılmasını önlemek amacıyla titizlikle yürütüldü.