Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada (X) Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü’nün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, Mehmet Kökcü'nün hastaneye sevk edilmesinin ardından tedavisine hızla başlandığını ancak doktorların çabalarına rağmen hayata döndürülemediğini ifade etti.

Kökcü’nün vefatıyla ilgili olarak duyurulan açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.