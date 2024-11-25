. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede faaliyetlerine aralıksız devam ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askerî ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirildi."