Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, Mehmetçik terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor ve teröristlerin kökünü kazıyor.

Mehmetçik, karşılaştığı zorlu koşullara rağmen asla pes etmeyen bir azimle görevlerini yerine getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kahramanlık örneğini sergileyen Mehmetçiklerin insanüstü çabalarını ve görevlerine hazırlanmalarını fotoğraflarla paylaşıyor. Son olarak MSB resmi X hesabından Mehmetçiğin karesini paylaşarak "Gidemeyeceğimiz yer, aşamayacağımız engel yok!" dedi.

İŞTE O FOTOĞRAF