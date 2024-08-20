Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.