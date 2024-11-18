Bakanlığa yakın kaynaklar, “Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK’yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler.” bilgisini verdi. Teğmenlerin ihraç istemiyle kurula sevkedildiği belirtiliyor. Disiplin Kurulu’nun kararının ardından teğmenlere farklı ceza verileceği gibi, karara karşı yüksek askeri yargıya başvuru hakkı da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videonun yayınlanmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ordumuzun disiplinine, düzenine ve itibarına zarar verecek her türlü girişime karşıyız. Ordumuzun siyasi hesaplara malzeme edilmesine asla izin vermeyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, olayla ilgili kapsamlı bir incelemenin devam ettiğini belirterek, "Gerekli araştırmaları çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Milletimizin göz bebeği ordumuzun her zaman yanındayız. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına ya da üzerinden siyasi hesap yapılmasına müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir." dedi.

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti’ye yakın bazı isimler teğmenleri hedef alan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yemini "dış bağlantılı bir operasyon mekanizması" olarak nitelendirerek, "300’den fazla teğmenin kılıçlarını çekerek farklı bir yemin metni okudukları, bunun etrafında günlerdir çirkin ve gereksiz polemiklerin üretildiği açıktır. Bu yeminle ulaşılmak istenen amaç nedir?" ifadelerini kullandı.

MSB, tartışmalar üzerine, yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini duyurmuştu. Bu açıklama şöyle denilmişti:

” Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.”

30 Ağustos’taki kılıçlı yemin incelemesi kapsamında Kara Harp Okulu devre birinci Teğmen Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmenin ifadesinin alındığı belirtiliyordu. Teğmenlere yönelik disiplin incelemesinin gerekçelerinin, “Mevzuattan kaldırılan andın tören alanında okunması için sıralı amirlere talepte bulunulması, sıralı amirlerce her seferinde olumsuz cevap verilmesine rağmen, törenden bir gün önceki gece, 30 Ağustos 2024 günü tören alanında andın okunması için planlama yapmak ve tören günü sahanın ortasında okunan anda iştirak.” olduğu belirtiliyordu.