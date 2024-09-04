Balıkesirspor son olarak Avusturya Admira Wacker forması giyen sol stoper Muammet Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Balıkesirspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesir ekibi, Avusturya U16, U17 milli takımlarında formalarını giyen Admira Wacker’in defans oyuncusu 21 yaşındaki Muammet Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesirspor’umuz, alt yaş gruplarında Avusturya U16 ve U17 milli takımı formalarını giyen, Admira Wacker oyuncusu Muhammet Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma 21 yaşındaki sol stoper Muhammet Araz ve kulübümüze hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.

Balıkesirspor, 8 Eylül Pazar günü sahasında Fatsa Belediyespor oynayacağı maç için Teknik Direktör Levent Eriş eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.