İlk etapta Mirzaoba, Çekrice, Çağrışan, Göynüklü ve Mürsel köylerinde hayata geçirilecek olan projeyle, 3-5 yaş arası çocuklar için keşif, oyun ve sanat temelli atölyeler sunarken, annelerine de sosyalleşme ve meslek edinme imkanları sağlanacak.

Mudanya Belediyesi, sosyal belediyecilik ve fırsat eşitliğini önceleyen hizmet hedefi doğrultusunda bir adım daha atıyor. Merkez dışında kalan mahallelerde 3-5 yaş aralığındaki çocukların gelişimine katkı sağlamak, ailelerinin sosyo-ekonomik durumunadestek vermek hedefiyle "Köy Akademisi Çocuk Merkezleri"ni hayata geçiyor.

Mudanya Belediyesi, çocukların öğrenme, beceri kazanma, grup faaliyetlerine katılma ve okula hazırlanma süreçlerine destek sağlamak amacıyla bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Köy Akademisi projesine, Çocuk Merkezleriyle ilk adımı attı. Proje kapsamında açılacak atölyelerde, çocuklar için fikir oluşturucu ve destekleyici etkinlikler düzenlenirken, annelerin sosyalleşmesi ve istihdama katılımı açısından da yeni fırsatlar hedefleniyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılışları yapılması planlanan Çocuk Merkezleri ilk aşamada Mirzaoba, Çekrice, Çağrışan, Göynüklü ve Mürsel Mahallelerinde kapılarını açacak.

Projenin ilk merkezi Mirzaoba’da faaliyete geçti ve çocukları kabul etmeye başladı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, hazırlıkları tamamlanan ve 23 Nisan’da açılışı gerçekleştirilecek olan merkezde çocuklar, aileler ve görevli personelle bir araya geldi. Başkan Dalgıç, Köy Akademisi Çocuk Merkezi projesiyle ilişkin değerlendirmesinde, "Hem çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyor hem de annelere sosyal destek sağlayarak ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızın gelişimlerine katkı vermek ailelerin yanında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Çocuklarını merkeze getiren aileler, Mudanya Belediyesi’ne ve Başkan Dalgıç’a teşekkür ederek, projenin kendileri için büyük bir destek olduğunu ifade etti.