Bursa'da Mudanya Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha sağlıklı hizmet sunmak ve test sonuçlarını daha hızlı alabilmek amacı ile bünyesindeki cihazlardan biri olan Üroflowmetri Cihazı'nı yeniledi.BURSA (İGFA) - Mudanya Yaptırma ve Yaşatma Derneği aracılığıyla yenilenen cihaz, idrar akış hızı ve süresini ölçerek son sistem verileri dijital ortamda kaydetmesini sağlıyor.

Hasta sonuçlarını HBYS ve PACS sisteminden dijital ortamda anında gönderim yapan ve her hastanın sonuçlarını e-nabızdan görebileceği cihaz olan üroflowmetrei ile sayesinde hastalar doğru sonuçlara hızlı şekilde ulaşabilmesini sağlıyor.