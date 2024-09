3-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek program 9 gün süren mütareke görüşmeleri anısına 9 gün boyunca kutlanacak.

Mudanya Belediyesi, MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı vesilesiyle "Kurtuluşta İmzamız Var / 9 Gün: Barışa Giden Yol" temalı programı tanıttı. Programda konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinden biri olan ve ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir dönemeç teşkil eden Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıldönümü kutlamalarını duyurmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mudanya, tarihte barışın, diplomasiyle gelen zaferin ve bağımsızlık mücadelesinin adıdır. Mudanya Mütarekesi, 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanarak Kurtuluş Savaşı'nı fiilen sonlandıran bir barış anlaşmasıdır. 102 yıl önce bu topraklarda atılan diplomatik adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açmış, bağımsızlık mücadelemizin barışla taçlandığı önemli bir dönemeç olmuştur. Biz de bu tarihi olayın ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu yıl çok özel bir kutlama programı planladık. Bu yılki etkinliklerimiz, 3 Ekim'de mütareke görüşmelerinin başladığı günden itibaren dokuz gün sürecek ve 11 Ekim'de anlaşmanın imzalandığı tarihte sona erecek. Bu süre zarfında Mudanya'mızda tarih, kültür ve sanat dolu günler yaşanacak” dedi.

Etkinlikler 9 gün süren mütareke anısına 9 gün sürecek

Etkinlikler çerçevesinde birbirinden değerli konukların Mudanya'da ağırlanacağını belirten Başkan Dalgıç, “ Her gün, mütarekenin ruhuna uygun olarak farklı bir etkinlikle halkımızı buluşturacağız. Peki, neden dokuz gün? Çünkü Mütareke görüşmeleri tam dokuz gün sürdü. Biz de bu önemli diplomatik süreçle paralellik kurarak, her bir günü o tarihin anlamına uygun bir etkinlikle taçlandırıyoruz. Bu dokuz gün boyunca, mütarekenin barış ve uzlaşma ruhunu bugüne taşımayı hedefliyoruz. Mütareke günlerinde yaşanan büyük diplomatik başarıyı ve barışa giden yolu, halkımıza yeniden hatırlatmak için tüm etkinliklerimizi özenle planladık. Etkinliklerimiz kapsamında; mütareke imza töreninin canlandırılmasından, Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülleri'nin takdimine, tarihi gezilerden kültür sanat faaliyetlerine kadar pek çok anlamlı program yer alacak. Kutlamaların final akşamında uluslararası üne sahip sanatçımız Kerem Görsev de, barışın evrensel dilini müziğiyle anlatacak özel bir konser verecek. Bu yılki Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel'e takdim edilecek. Geçen yıl ödüle layık görülen ancak maç takvimlerinin yoğunluğundan ötürü programa katılamayan Kadın Milli Voleybol Takımı da bu yıl ödüllerini alacak. 11 Ekim'de Mütareke Meydanı'nda düzenleyeceğimiz bu törende CHP Genel Başkanımız Özgür Özel de bizlerle olacak ve bu büyük anmaya katılarak tarihi mirasımıza sahip çıkacak. Onun varlığı, etkinliklerimize anlam ve güç katacak. Bu tarihi sürecin her anını hatırlatmak, barışın ve bağımsızlığın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak için siz değerli basın mensuplarının da anma törenlerimizde yanımızda olmasını rica ediyorum. Sadece Mudanya'da yaşayan değil ülkenin her yanındaki halkımızı da Cumhuriyetimiz için büyük önem taşıyan bu anlamlı günlerde Mudanya'mızda birlikte olmaya davet ediyorum. Mudanya'nın barış dolu ruhunu hep birlikte yaşatacağımıza yürekten inanıyorum. Mütareke'nin barış ve kardeşlik mesajını tüm Türkiye'ye bir kez daha iletecek bu etkinliklerde, hep birlikte tarihe tanıklık edelim. Mudanya, barışın ve uzlaşının kenti olarak, tarihimizdeki bu önemli dönemi gururla anıyor ve yaşatmaya devam ediyor. Hepinize katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

