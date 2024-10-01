Mudanya Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına öğrencilere yönelik oryantasyon programı ile başladı.

Sabah lisans, öğleden sonra ön lisans öğrencilerinin üniversiteyi her yönüyle tanıdığı programın açılışında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesini büyük ideallerle, uzun araştırma ve incelemeler sonucunda kurduklarını belirterek, geçen kısa sürede gelinen noktanın kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer almak için emin adımlarla yol aldıklarını dile getiren Bingöl, “Fiziki şartları ile, liyakatli öğretim kadrosu ile nitelikli bir üniversite kurduk. Bizim hedefimiz sizleri burada öncelikle mutlu etmek ve iyi bir eğitim vererek tam donanımlı bireyler olarak hayata hazırlamak. Sizlere güveniyoruz. Özgür düşünün ve fikir münakaşalarınızla kendinizi geliştirin. Her türlü sorununuzda bizler yanınızdayız” diye konuştu.

Rektörü Prof. Dr. Emin Karip de, YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir çok bölüm ve programda yüksek puanlı öğrencilerin Mudanya Üniversitesini tercih etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu bize ayrı bir sorumluluk yükledi. Sizi geleceğe, hayata hazırlamak bizim sorumluluğumuz. Bunun için de yaz boyunca müfredatımızı oluşturmak için çalıştık. Teknolojinin hızla geliştiği çağa uygun ders programları hazırladık. Hepinize üniversitemize hoş geldiniz” dedi.

MYO Müdürü Öğr. Gör. Esin Baylançiçek ise, ön lisans programlarının vakıf üniversiteleri arasındaki büyük başarısını anlattı ve bu başarının artarak devam edeceğine inandığını söyledi. Bölümlerine 1. olarak yerleşen öğrencilere hediye takdim edilen oryantasyon programı Prof. Dr. Murat Çizakça’nın ‘Milyonların Buluşması’ başlıklı ilk ders sunumu ile sona erdi.