Sürücülerin trafiği hiçe sayarak yaptığı tehlikeli manevralar sonucu yaşanan kaza, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa Mudanya Yolu üzerinde yüksek hızla şerit değiştirerek hızla ilerleyen 16 AEET 69 plakalı otomobil ve 16 YE 382 plakalı araç peş peşe makas atmaya çalışınca araçlardan biri kontrolden çıktı. Cadde ortasında savrulan araç yolcu dolu servis aracına çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğuna neden oldu.

O anlar kameraya yansırken, iddiaya göre tarafların tuttuğu tutanaklarda servis aracı arkadan çarptığı için hatalı görüldü.