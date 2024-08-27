Mudanya’da bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde bulunan yaşlı kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.



Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi’nde bulunan Dostlar Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binan 3. kattaki dairesinde doğalgaz şofbeninin elektrik aksamından yangın çıktı. İhbar üzerine siteye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında apartman sakinleri dar sokaklar nedeniyle itfaiye ve sağlık ekiplerinin geçişinin zorlaştığını söyledi. Ekiplerin dar sokaklar yüzünden geciktiğini belirten apartman sakinleri alevlerin büyüyerek üst katlara sıçramasından endişelendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen yaşlı 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.