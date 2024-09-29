Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi daha ulaşılır hale getirmek ve gençlere sevdirmek amacıyla düzenlenen MobilFest, Hüdavendigar Kent Parkı ve Gemlik’in ardından bu kez Mudanya’da vatandaşları bilim yolculuğuna çıkardı.

Bursa’nın teknolojiye ve bilime değer veren kimliğinin de ön plana çıkmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilim dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bilim Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen MobilFest, Hüdavendigar Kent Parkı ve Gemlik İskele Meydanı’nın ardından Mudanya Mütareke Meydanı’nda Bursalıları bilimin büyüleyici dünyasına götürdü. Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde, gökyüzü gözlemi, bilim gösterimi, ödüllü yarışmalar ve söyleşilerle katılanlara eğlenceli deneyimler yaşatıldı. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları da konserleriyle Mudanyalılara keyifli bir akşam sundu.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakan Arık, bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Mobilfest ile gençleri bilimle ve gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi. Etkinliklerin çok güzel geçtiğini ve büyük ilgi gördüğünü belirten Arık, “Mobilfest kapsamında bilgi yarışmaları, gökyüzü gözlemleri, bilim gösterileri ve bilim sohbetleri düzenliyoruz. Etkinliğin gençlerimizin ilgisini çekmesi bizi sevindiriyor. Önümüzdeki yıl bu etkinliklerin sayısını 5’e çıkartmayı hedefliyoruz. Söz verdiğimiz gibi her zaman gençlerimizin yanında olacağız” dedi.

BTM ev sahipliğinde düzenledikleri ‘Robotik kodlama ve yazılım eğitimleri’nde yaz döneminin sona erdiğini, kış döneminin ise 8 Ekim’de başlayacağını hatırlatan Hakan Arık, yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de birçok öğrenciye ücretsiz eğitim vereceklerini dile getirdi. Eğitimlerin zoom üzerinden online yapılacağını söyleyen Arık, ön başvuruların 6 Ekim’e kadar devam edeceğini belirtti.