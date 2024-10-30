Mudanya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, denizde cumhuriyet tekneleri, sokaklarda vatandaşın coşkulu yürüyüşüyle doruğa ulaştı. Gündüz mavi sulara, akşam ise kırmızı beyaz renklere bürünen Mudanya, Cumhuriyet’in 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı anlaşmaya ev sahipliği yapan Mudanya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ile kutladı. Mudanya Belediyesi tarafından ’Çok Yaşa Cumhuriyet’ temasıyla düzenlenen kutlamalarda ’Cumhuriyet Tekneleri’ ve ’19.23 Yürüyüşü’ halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Deniz Korteji’nde Sahil Güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve balıkçı teknelerinin de aralarında bulunduğu deniz araçları ve BUDO İskelesi’nden halk için ücretsiz olarak kaldırılan iki gemi yer aldı. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve ilçe protokolünün de halkla birlikte gemilere binerek izlediği deniz araçlarının gösterisi büyük beğeni topladı. Mudanya’nın mavi sularında bayraklarla süslenen tekneler görsel şölen yaşatırken, vatandaşlar da teknelerde ve sahilde ellerinde bayraklarla korteje eşlik etti.

Mudanya cumhuriyet yürüyüşü ise 19.23’te Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Sahil boyunca devam eden yürüyüşe ellerinde bayraklarla katılan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Marşlar eşliğinde cumhuriyet ruhunun yaşatıldığı yürüyüş, Mütareke Meydanı’nda son buldu. Mütareke Meydanı’nı dolduran Mudanyalıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümünü çok özel bir yerde, cumhuriyetin ilk temel taşının konduğu Mütareke Meydanı’nda kutluyoruz. Büyük zorluklarla olağanüstü bir mücadele sonucu, pırıl pırıl parlayan yeni cumhuriyeti kuran, başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlara bir kez daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Dalgıç konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Elbette Cumhuriyeti kurmak kadar ona sahip çıkmak, korumak, onu yaşatmak da bir o kadar zor ve önemlidir. Atatürk bu konuda gelecek nesillere, yani bizlere ve bizden sonraki, bugün buradaki gençlere görev vererek, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz’ demiştir. İşte biz onun bize verdiği bu görevi hakkıyla yapabilmek için her gün daha çok çalışmalı, daima ileri gitmek, çağdaş yaşamı sürdürmek ve daha uygar bir Türkiye oluşturmak için her türlü çabayı göstermeliyiz. Cumhuriyetin kazanımlarını unutmayıp aynı zamanda da unutturmamalıyız. Bunlara sahip çıkabildiğimiz takdirde kadına, çocuğa şiddet, hak, hukuk, adalet sorunları da ortadan kalkacaktır. Bunlara sahip çıkabildiğimiz takdirde tam bağımsızlığa ulaşabiliriz. Bunlara sahip çıkabildiğimiz takdirde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabiliriz.”

Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Gençleri Konseri’nde ise, Bursalı genç gruplar Orion ve Mons sahne aldı. Atatürk’ün sevdiği şarkılar ile günümüzün popüler şarkılarını seslendiren gruplar, meydanı dolduran Mudanyalıların bayram coşkusuna ortak oldu. Konserin sonunda Mudanyalılar hep birlikte İzmir Marşı’na eşlik etti.