Bursa’nın Mudanya ilçesinde yeni başlayan bir inşaat sebebiyle yolda yarıklar oluştu, bazı binaların istinat duvarları çatladı.

Ömerbey Mahallesi’nde inşaatına başlanan Biaport Sitesi’nin temel kazısı sebebiyle çevrede bazı binaların istinat duvarlarında yarıklar oluştu. Yolda da yarık oluşunca geçici olarak Sanayi Caddesi ve Huzur Caddesi ulaşıma kapatıldı.

Sanayi Cadde üzerinde bulunan yapılara ait istinat duvarında da yarıkların oluştuğunu belirten vatandaşlar, mağduriyetin giderilmesi gerektiğini, yolları ulaşıma kapatarak bu sıkıntının çözülmeyeceğini öne sürdüler.

Mahalle sakinleri belediyeden tedbir almasını isterken, yoldaki yarıkların üzerindeki yamalar ise dikkat çekti.