100. yılını kutlamaya hazırlanan Mudanyaspor’a sponsor olan iş insanı Gökhan Dinçer, "Bir çok insanın hayatına dokunmuş bir camiaya destek olmaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.

Amatör kümenin köklü kulüplerinden olan Süper Amatör Küme’de mücadele eden Mudanyaspor’un forma sponsoru Le Profitti oldu. Mudanya Stadı’nda gerçekleştirilen törenle kulübün sponsorluk lansmanı gerçekleştirildi. Törene Gökhan Dinçer, Mudanspor Kulübü Başkanı Hikmet İlhan, Mudanyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özel ve futbolcular katıldı. Sporu desteklemekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirten, Firma Sahibi Gökhan Dinçer, "Büyüyen bir markayız. Sporun bir paydası olmaktan da son derece mutluyuz. Sporla ilgili görevlerim nedeniyle de spora daha farklı bir bir bakış açısıyla yaklaşıyorum. Tabii Mudanyaspor 1924 yılında kurulan bir ekip. Bu nedenle benim ilgimi çeken bir kuküp. Çok eski bir tarihe sahip ve bir sürü insanının hatırasının olduğu bir çok insana dokunmuş bir camia. Kuruluşunun 100. yılına girerken, böylesine anlamlı bir dönemde bu anlaşmayı yapmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah güzel bir sezon geçirirler. Elbette Kulüp Başkanımızla sponsorluk konusunu değerlendirirken altyapının önemini hep vurguladım. Kendileri de Mudanyaspor’un altyapıya verildiği önemden bahsetti" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Gökhan Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ki burada tek mesele Mudanyaspor’un başarılı veya şampiyon olması değil. Bölge gençlerinin hayatına dokunabilmesi. Gençlerin sporla beraber bu hatıralara sahip çıkmasını sağlayabilmek. Sporun çok önemli ve yazılı olmayan ahlaki kuralları var. Bir çocuğun hayatında bunlar olurken, yaptığımız sportif faaliyetlerle gençlerin ihtiyacı olan değişimi inşa edebilmemiz lazım. İnşallah biz de bu değişimin bir parçası oluruz. İnşallah markamız Mudanyasporumuz’a şans getirir. Biz terimizin son damlasına kadar mücadeleden sorumluyuz. Sonuçlara bağlı kalmadan mücadele ettiğimizden emin olduğumuz sürece başarı gelecektir" diye konuştu.

Mudanyaspor’a destekleri nedeniyle Gökhan Dinçer’e teşekkür eden Kulüp Başkanı Hikmet İlhan ise, "Bu destek çok önemliydi. Bu sene 100. yılımız ve 100. yılımızda tutunacak bir dala ihtiyacımız vardı. Sağolasın Gökhan Dinçer bizi yalnız bırakmadı. Bu destek Mudanya’ya şampiyonluk getirecek inşallah. Mudanyaspor’a ve Mudanya gençliğine destekleri nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

Mudanyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özel de "Dinçer’e 100 yıllık çınarımız Mudanyaspor’a destek olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.