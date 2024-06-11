Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında müebbet hapis istenen ve 8 yıl 11 aydan aranan şahsı fiziki takiple yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bitlis’in Güroymak ilçesinde ‘Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme’ suçuna karıştığı, ardından Bursa’ya kaçtığı tespit edilen K.E.’ye yönelik fiziki takip başlattı. Jandarma ekipleri, Yenişehir’de olduğu belirlenen K.E.’yi düzenledikleri operasyonda kıskıvrak yakaladı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, K.E.’nin 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.