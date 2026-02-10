Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yapılan bir başvuru, Gaziosmanpaşa'da yaşanan korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir mahallede komşular, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ihbar hattına başvuru yaptı. Yapılan ihbarda 74 yaşında Ünzile Mangaz’ın büyük kızının hasta kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek komşularından yardım istediği belirtildi.

"BİZE ÖLÜ ETİ YEDİRİYOR"

Yaklaşık beş yıldır aynı binada oturan komşular, Ünzile Mangaz’ın "Bize ölü eti yediriyor, yatağa bağımlı kızımı dövüyor, bizi kurtarın" diyerek evde feryat ettiği iddia etti.

BAKIMSIZLIKTAN ÖLMÜŞ

Müge Anlı’ya taşınan iddialar sonrasında yapılan araştırmada, Ünzile Mangaz’ın geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi. Mangaz’ın bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşlı kadının ölümü sonrasında komşuların anlattıkları ise kan dondurdu.

AĞIR KOKU MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ

Mahalleli, yaşlı kadının ölmeden önce kendi gibi çok ağır koşullar altında yaşayan kızı içi yardım istediğini ifade ederek, yaşanan dehşetin perde arkasını anlattı. Evden yayılan ağır kokunun tüm binayı etkilediğini belirten apartman sakinleri çamaşır suyu ve tiner benzeri keskin kokular nedeniyle evlerinde durmakta zorlandıklarını anlattı.

ABLA İDDİALARI REDDETTİ

Komşular, hasta kızın yaşadığı evde camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortam olduğunu söyledi. Söz konusu korkunç iddiaların hedefindeki Ünzile Mangaz’ın büyük kızı Suna İSE Müge Anlı ekibine sert tepki göstererek hakkında suçlamaları "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda" diyerek reddetti.

İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korkunç görüntüleri ve komşuların anlattıklarını ihbar olarak kabul etti.

BİR DERİ BİR KEMİK HALDE BULUNDU

Ekipler, iddiaların odağındaki eve gittiklerinde ise dehşete düşüren görüntü ile karşı karşıya geldi. Genç kız yatak bile olmayan bir divan üzerinde, aşırı zayıflamamış şekilde, vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar ile bitkin halde bulundu. Ekiplerin yardımıyla evinden çıkarılıp, en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.