Müge Anlı'da haftalardır işlenen Nevrigül Alan'ın ölümü olayının bu kadar fazla gündem olmasının bir diğer nedeni Nazmiye Tutaner oldu. Program esnasındaki absürt tavırlarından tutun da sık sık sinir krizi geçirmesiyle viral olan Nazmiye Tutaner bir süre programa ara verse de sosyal medyada aktif olmaya devam etmişti.

"REYTİNG KIRMANIN PEŞİNDE, ÇOK DA TIN MÜGE"

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla sosyal medyanın gündemine oturan Nazmiye Tutaner şimdi de açtığı bir yayında Müge Anlı'ya sarfettiği sözlerle herkesi şoke etti.

Açtığı canlı yayında Müge Anlı hakkında konuşan Nazmiye, Anlı için "Reyting kırmanın peşinde. Çok da tın Müge." ifadelerini kullandı.