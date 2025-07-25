MUĞLA (İGFA) - Evde Bakım Hizmeti ile Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan, ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişilerin yanlarında oluyor. Ekipler sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı, hasta bakımı eğitimi, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapi gibi hizmetleri de vatandaşların evlerinde veriyor.

Muğla’nın 13 ilçesi 574 mahallesinde devam eden Evde Bakım Hizmeti ile Büyükşehir Belediyesi 26 bin 430 haneye misafir oldu. Bu ziyaretlerde 340 bin 451 tıbbi uygulama, 95 bin 207 genel bakım uygulama, 1123 doktor muayene, 910 psikolog görüşmesi, 177 kişiye diyetisyen ve 932 kişiye de fizyoterapi hizmeti verildi. Ayrıca ekipler talep doğrultusunda yatağa bağımlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Başkan Aras; “Ekiplerimiz Vatandaşlarımızın Evlerine Misafir Olarak Onların Sağlığına Derman Oluyor, Yüzlerini Güldürüyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yerel yönetimler olarak şehri koruyan, geleceğe taşıyan hizmetlerin yanında vatandaşlara dokunan, onları düşünen projeleri de hayata geçirdiklerini, bunların en önemlilerinden biri olan evde bakım hizmeti ile vatandaşların sağlığı, sıhhati, huzuru ve mutluluğu için yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Aras; “Muğla’mızın 13 ilçesi, 574 mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza tüm hizmetlerimizle ulaşıyor, onların huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz. İl genelinde bugüne kadar evde bakım hizmetimizle 26 bin 430 haneye misafir olduk. En önemli zenginliğimiz sağlığımız için özellikle vatandaşlarımızın evlerinde tüm sağlık hizmetlerine ulaşabilmelerini amaçladık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerine misafir olarak onların sağlığına derman oluyor, yüzlerini güldürüyor. Fizyoterapistten, diyetisyene, psikolog desteğinden pansuman ve yara bakımına birçok alanda vatandaşlarımızın sağlığı için vatandaşlarımızın emrindeyiz. Hemşehrilerimizin evde bakım ekiplerimizi ailelerinin bir parçası olarak görmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Mutlu bir Muğla için çalışmaya, vatandaşlarımızın sağlığına derman olmaya devam edeceğiz.” dedi.