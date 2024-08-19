Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençler için sunduğu ücretsiz YKS hazırlık kurslarında yeni dönem kayıtlarını başlattı. Başvurular, 19 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı BUSMEK, daha önce tek merkezde başlattığı bu kursları, yoğun talep üzerine Hürriyet, Vakıf, Orhangazi, Mustafakemalpaşa ve Karacabey olmak üzere 5 farklı merkeze genişletti.

Geçmiş dönemlerde kursa katılan öğrencilerin %80’inin üniversiteye girişte başarı sağladığı bu merkezlerde, eğitimler yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Kurslar, sınav müfredatına uygun olarak mezun öğrencilere destek sağlıyor. Uzman eğitmenler, ücretsiz YKS destek kitapları, modern sınıf koşulları ve rehberlik hizmetleri ile öğrenciler sınava en iyi şekilde hazırlanıyor. Dersler Pazartesi’den Perşembe’ye 09.00-16.00 saatleri arasında yapılırken, 2 haftada bir Cuma günleri düzenlenen deneme sınavları ile öğrencilerin zaman ve kaygı yönetimi becerileri de geliştiriliyor.

BUSMEK’in ücretsiz YKS hazırlık kurslarından faydalanmak isteyen gençler, başvurularını 19 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında busmek.bursa.bel.tr adresinden yapabilecekler.