Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde şehir içi yollarda başlattığı asfalt yenileme çalışmalarıyla güvenli ve konforlu ulaşımı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında 17 milyon 500 bin liralık yatırımla, il merkezinde en fazla yoğunluğun yaşandığı, kullanım ömrünü tamamlayan yollar yenileniyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve kentin ulaşım altyapısına uzun vadeli katkılar sağlayacak yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde araç yoğunluğu nedeni ile kullanım ömrünü tamamlamış cadde ve bulvarlarda asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

17,5 MİLYON LİRALIK YOL YATIRIMININ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Toplam 17 milyon 500 bin liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Zihni Derin Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Recai Güreli Caddesi’nde mevcut asfalt kaplamalar tamamen sökülerek yerlerine yeni sıcak asfalt kaplamaları uygulanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Menteşe ilçemizde asfalt yenileme çalışmalarımıza başladık.Çalışmalarımız kapsamında 17 milyon 500 bin liralık yatırımla; kullanım ömrünü tamamlamış mevcut kaplamalarımızın sökümünü ve yeni sıcak asfalt kaplamalarını yapacağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ıngüvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” ifadelerini kulandı.

Başkan Aras: “Muğla’mızın Her Köşesine Eşit ve Güvenli Ulaşım Hizmeti Sunmak Önceliğimiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kent merkezlerinden en uzak kırsal mahalleye kadar yol yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz, Muğla’nın her noktasına eşit, çağdaş ve güvenli ulaşım olanakları sunmak. Bu doğrultuda sadece merkezde değil, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın da konforlu ve güvenli yollarla kent yaşamına daha kolay katılmasını sağlıyoruz. Bodrum, Fethiye, Milas gibi turistik ilçelerimizde de yol yatırımlarımız hız kesmeden sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, Muğla’yı yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yaşam kalitesiyle de örnek bir kent haline getirmek.” dedi.