Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilçeye ziyarette bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun gündeme getirdiği İznik-Mekece Yolu projesinin ihalesi 28 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

Bakan Uraloğlu, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi için İznik’e geldiği ziyaret sırasında, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri, Genel Merkez Bursa Koordinatörü Nazlı Ergül, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti. Bu görüşmede Mekece Yolu’nun ihalesinin 2025 yılı içinde gerçekleştirileceği taahhüt edilmişti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamada, “Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’nun ilçemize yaptığı ziyarette sözünü verdiği İznik-Mekece yolu ihalesi 28 Ağustos’ta gerçekleşiyor” dedi. Ayrıca sürecin takipçisi olan ve destek veren bakan, il başkanı, milletvekilleri ile Karayolları Bölge Müdürü’ne teşekkür etti.

Proje, İznik’in şehirlerarası ulaşım altyapısını güçlendirecek ve ilçenin doğu-batı yönündeki karayolu bağlantısını daha modern, güvenli ve konforlu hale getirecek. İhalenin tamamlanmasının ardından yol yapım çalışmalarının hızla başlaması bekleniyor.