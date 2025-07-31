Öğrencilerle sohbet eden Taban, aynı zamanda rehber öğretmenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Danışmanlık hizmetinden faydalanan öğrenciler, tercih sürecinde belediyenin sağladığı desteğin önemini vurguladı. Bir öğrenci, sınava İnegöl Belediyesi’nin Nöbetçi Kitaphanelerinde hazırlandığını belirterek şimdi de tercih döneminde aynı desteği aldıklarını ifade etti.

Öğrenciler, profesyonel danışmanlık sayesinde daha sağlıklı tercihler yapabildiklerini söylerken, bu sürecin sınav kadar stresli olduğunu dile getirdi. Rehber öğretmen Mehmet Sarı da tercih döneminde yaşanan stresin yoğunluğuna dikkat çekerek, belediyenin sağladığı bu imkanla öğrencilere destek olmanın önemine işaret etti.

İnegöl’den YKS’ye yaklaşık 16 bin öğrencinin katıldığı hatırlatılırken, tercih sürecinin 1 Ağustos’ta başlayıp 13 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi. 28 Temmuz’da hizmete açılan danışmanlık noktası, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hanife Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle faaliyet gösteriyor. Öğrenciler, yayımlanan tercih kılavuzları doğrultusunda gelecekteki eğitim yolculuklarını şekillendirmeye hazırlanıyor.